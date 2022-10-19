Аналитики прогнозируют резкий рост дефолтов на рынке облигаций

Российский облигационный рынок оказался устойчив к кризису и сумел восстановиться до прежних объемов, однако, по мнению аналитиков, ближайший год будет сложным для ряда эмитентов. По прогнозам, число дефолтов может достигнуть 25. Об этом пишет РБК со ссылкой на обзор рейтингового агентства «Эксперт РА».

«Движущей силой восстановления стали эмитенты первого эшелона, многим из которых в условиях закрывшихся внешних источников фондирования пришлось наращивать присутствие на отечественном облигационном рынке», – объясняют аналитики. Первый эшелон (эмитенты с наивысшим рейтингом ААА) обеспечил более половины размещений.

Ситуацию на рынке облигаций ухудшают санкционные шоки и отток инвесторов в связи с повышением ставок по банковским вкладам. К тому же проблем добавляют компании-дебютанты, выпустившие облигации в 2018-2021 годах и теперь нуждающиеся в рефинансировании долговых обязательств.

Все это повышает вероятность дефолтов, число которых в течение года может достичь 20-25, оценивают аналитики. На 2022 год экономисты прогнозировали семь дефолтов, но их фактическое число уже превысило эти ожидания. В первую очередь под ударом находятся компании, выпускающие высокодоходные облигации.

Так, по итогам девяти месяцев текущего года число дефолтных событий (неисполнение оферт, невыплата купонов и погашений) достигло 194. Это наибольшее значение за десять лет, следует из статистики, приведенной агентством. Для сравнения: за весь 2021 год было зафиксировано 178 дефолтных событий. На одного допустившего дефолт эмитента обычно приходится несколько дефолтных событий.

«Российский облигационный рынок дорос до состояния, когда событие дефолта перешло из разряда экзотики в разряд постоянного риска, с которым инвестору нужно уметь работать», – констатируют аналитики.

Москва, Зоя Осколкова

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