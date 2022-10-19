Греция нарастила импорт из России в 2,4 раза

Греция за восемь месяцев 2022 года импортировала из России товаров на 5,727 млрд евро, что в 2,4 раза больше, чем за тот же период 2021 года. Только в августе Афины купили российских товаров на 1,207 млрд евро. Следует из данных греческого статистического управления Elstat.

«В августе 2022 года стоимость импорта из России выросла на 178,3% по сравнению с августом 2021 года, когда он составил 433,7 млн евро. С января по август 2022 года стоимость импорта Греции из России составила 5,727 млрд евро. Рост на 137,3% по сравнению с 2021 годом, когда он составил 2,413 млрд евро», – говорится в отчете.

Основную часть российского импорта в Грецию составляют металлы и энергоносители: газ, нефть и нефтепродукты.

New York Times отметила, что страны Евросоюза строго воздерживаются от санкций в ряде отраслей, ставших «священными коровами» для определенных стран. Так, Греция добилась исключения из эмбарго на российскую нефть и получила послабления для своих судовых компаний. Бельгия заинтересована в торговле алмазами из России, а Венгрия, Словакия и Франция – в покупке урана.

Как сообщал «Новый День», в июне 13 стран Евросоюза увеличили закупку российских товаров. Объем импорта в Словению вырос почти вдвое, в Испанию – на 69%, Швецию – на 48%.

Афины, Наталья Рязанова

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