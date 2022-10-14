Почти половина стран ЕС увеличила импорт российских товаров

Несмотря на санкции часть стран Евросоюза продолжают сотрудничество с российскими компаниями и наращивают импорт товаров из России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Согласно статистике в июне тринадцать стран ЕС увеличили ввоз российских товаров. Остальные четырнадцать – сократили импорт.

Среди государств, которые стали ввозить больше из РФ, оказались: Словения, увеличившая поставки из России почти вдвое, Испания – рост на 69%, Швеция – на 48%, а также Бельгия – на 19%. Кроме того, импорт российских товаров нарастили Дания, Болгария, Румыния, Мальта, Словакия, Хорватия, Латвия и Эстония.

Лидером по сокращению ввоза из РФ стал Кипр – снижение на 92%. Затем идут Австрия (40%) и Люксембург (37%).

Напомним, с началом спецоперации на Украине многие европейские страны начали отказываться от сотрудничества с Россией. Евросоюз регулярно принимает все новые пакеты санкций, пытаясь ограничить РФ, однако рестрикции сказались и на благосостоянии самих европейцев. В еврозоне резко подскочила инфляция и разразился энергетический кризис.

Брюссель, Зоя Осколкова

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