В 2022 году на российский рынок пришло лишь пять иностранных брендов

За девять месяцев 2022 года на российский рынок ретейла вышло только пять иностранных брендов. При этом гораздо больше компаний заявили об уходе из России. Об этом говорится в обзоре консалтинговой компании NF Group.
По данным аналитиков, даже в пандемию на рынок РФ выходило больше брендов. Так падение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 55%. В первые три квартала 2020 и 2021 годов на российском рынке появлялось по 11 новых иностранных ретейлеров, пишет Forbes.
Новички пришли в Россию из Турции, Китая, Казахстана, Армении и даже США. Прогнозируется, что до конца года в РФ появятся еще шесть новых брендов. В частности, начать работу планируют турецкие сети общественного питания и крупные производители одежды. Возможность открытия российских точек сейчас обсуждают операторы из Казахстана, Белоруссии и Италии.
Кроме того, растет число компаний, заявивших о перезапуске или продаже бизнеса локальному менеджменту, то есть в той или иной форме продолжают работать на рынке 17 ретейлеров. Помимо этого, наблюдается активное расширение форматов универмагов и мультибрендовых магазинов в составе торговых центров и аутлетов.
В общей сложности на сегодня около 200 иностранных компаний (включая онлайн-магазины, логистические и медиакомпании) объявили о приостановке коммерческой и инвестиционной деятельности, а также поставок товаров на территорию России, посчитали специалисты.
Москва, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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