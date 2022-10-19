ЕС не справился с переходом на СПГ после российского газа

Европе не хватает мощностей инфраструктуры для переработки и передачи сжиженного природного газа. Более 35 танкеров с топливом ждут разгрузки, пока транспортные расходы растут, пишет Reuters.

Напомним, Европа проводит политику отказа от российских энергоносителей. Страны ЕС постарались максимально обеспечить себя газом на зиму, рассчитывая на свою инфраструктуру для СПГ. Но заводам еще не приходилось перерабатывать такое количество сжиженного топлива.

Испания стала крупнейшим центром Евросоюза по разгрузке танкеров с СПГ. Там сжиженный газ возвращают в изначальную форму и отправляют в хранилища или другие страны. На Испанию приходится 33% мощностей трубопроводов и 44% европейских хранилищ СПГ.

Испания уже заполнила хранилища до технического предела, а мощностей для перекачки СПН недостаточно, чтобы вовремя разгрузить все танкеры. Газовый оператор даже пригрозил остановкой работы. На этой неделе доступны только шесть разгрузочных терминалов в Испании, остальным судам придется снова ждать.

По данным агентства, поставщики не слишком торопятся в очередь к терминалам. Они ждут роста цен на фоне остановки экспорта газа из Китая. Дополнительная плата могла бы покрыть расходы, понесенные компаниями за время ожидания разгрузки.

Москва, Наталья Рязанова

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