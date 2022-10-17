Китай остановил продажу СПГ в Европу ради собственных запасов на зиму

Китайский регулятор запретил государственным компаниям перепродавать сжиженный природный газ (СПГ) в другие азиатские страны и Европу. Власти озаботились созданием собственных запасов топлива на зиму после речи председателя КНР Си Цзиньпина об энергетической безопасности.

Си Цзиньпин подчеркнул, что продвигаться к зеленой энергетике нужно осмотрительно, и призвал создать запасы топлива, достаточные для энергетической безопасности в зимний период. Компании PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd. получили указания оставить зимние грузы для внутреннего использования, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, на запрет экспорта СПГ повлияло и снижение цены на европейском рынке на 60% от максимума, установленного в августе. Хотя действующая цена все равно выше, чем обычно в это время года. Ряд поставщиков рассматривает возврат на азиатские рынки с более привлекательными ценами.

Для Европы покупка СПГ у Китая тоже не очень привлекательна из-за высоких транспортных расходов. К тому же, большинство хранилищ успели заполнить на плановые 80% и больше.

Энергокризис обойдется европейским странам более чем в триллион евро в виде прямых убытков или падения ВВП. Сложившаяся ситуация может развиться в затяжную рецессию или депрессию, спрогнозировали аналитики.

Россия назвала США основным выгодоприобретателем энергетического кризиса в Европе, отказавшейся от российских энергоносителей под давлением Штатов. Французский Минфин тоже заметил, что Вашингтон продает европейским странам топливо в четыре раза дороже, чем собственным компаниям.

Пекин, Наталья Рязанова

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