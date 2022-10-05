Энергокризис будет стоить Европе триллион евро

Энергокризис обойдется европейским странам более чем в триллион евро в виде прямых убытков или падения ВВП. Сложившаяся ситуация может развиться в затяжную рецессию или депрессию, следует из данных консалтингового агентства «Яков и партнеры».

Согласно исследованию «Европейский энергетический баланс в новой реальности», в 2023 году ВВП в европейских странах может упасть на 6,5-11,5%, примерные на 0,9-1,7 трлн евро. Поскольку Европе придется закупать больше топлива по высоким ценам в условиях сокращения промышленности и падения доходов граждан.

Многие предприятия сократят производство на 10-60% от уровня 2021 года из-за дефицита газа и роста цен на энергоносители. Это приведет к росту числа банкротств, сокращению инвестиций, падению потребительского спроса и депрессии, – приводит данные отчета «Интерфакс».

Страны ЕС уже выделили более 300 млрд евро на поддержку бизнеса и граждан. В 2023 году им придется потратить больше, поскольку банкротства предприятий вызовут волну увольнений. По данным «Яков и партнеры», число занятых в металлургии сократится на 600 тыс. человек, в пищевой промышленности – на 1,4 млн человек, в целлюлозно-бумажном производстве – на 800 тыс.

Общие расходы ЕС на компенсацию затрат на газ, выплаты сокращенным работникам, инвестиции в снижение энергозависимости в 2023 году достигнут 1-1,6 трлн евро. Дефицит бюджета ряда стран вырастет до двух триллионов евро, а уровень долговой нагрузки госсектора ЕС – до 100% ВВП.

Экономисты Deutsche Bank также спрогнозировали затяжную рецессию в Европе на фоне энергетического кризиса: реальный ВВП в еврозоне упадет на 3% до середины 2023 года. Германия уже признала, что экономика страны оказалась на грани необратимого ущерба из-за роста цен на энергоносители.

Москва, Наталья Рязанова

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