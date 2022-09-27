Экономика ФРГ оказалась под угрозой необратимого ущерба

Необратимый ущерб грозит немецкой экономике из-за роста цен на энергоносители, предупредил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Властям придется использовать все ресурсы, чтобы сохранить бизнес и инвестиции.

«Устойчивость нашей экономики в опасности, есть риск необратимого ущерба. Теперь мы должны собрать все наши финансовые силы, чтобы вывести экономику из кризиса, сохранить рабочие места и защитить инвестиции и будущую жизнеспособность нашей экономики», – приводит слова вице-канцлера Business Insider.

Власти разрабатывают программу помощи. Роберт Хабек выступил за расширение существующих программ для поддержки бизнеса. Самым сложным оказался вопрос финансирования.

Индекс доверия немецких предпринимателей к экономике страны в сентябре упал до минимума – 84,3. Это связано с опасениями, что энергетический кризис в будущем только усугубится.

Канада отказала Германии в расширении поставок топлива для замены российских энергоносителей. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отправился в страны Персидского залива, чтобы там заключить долгосрочные договоры. В итоге Объединенные Арабские Эмираты согласились отправить только одну партию сжиженного природного газа.

Энергетический кризис в Европе разразился на фоне антироссийских санкций и попыток отказаться от энергоносителей из России. Прокачка газа из РФ в Европу по трубопроводу «Северный поток» остановилась из-за технических неисправностей. Их не удается устранить в связи с санкционными запретами, введенными Европой.

Берлин, Наталья Рязанова

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