Deutsche Bank предсказал затяжную рецессию в Европе

Экономисты немецкого банка Deutsche Bank ухудшили свой прогноз по рецессии в Европе на фоне энергетического кризиса. Они считают, что реальный ВВП в еврозоне упадет на 3% или больше до середины 2023 года.
«Прогноз, сделанный нами в июле, относительно умеренной рецессии этой зимой сейчас слишком мягкий. Теперь мы прогнозируем более продолжительную и глубокую рецессию», – сказал главный экономист инвестиционного банка по Европе Марк Уолл.
Специалисты считают, что с середины 2022 года до середины 2023-го реальный ВВП в еврозоне упадет на 3%. Они не исключили «еще более резкого зимнего спада», пишет Fortune.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал, что западные государства впали в панику на фоне растущих цен на энергоносители накануне предстоящей зимы.
Президент РФ Владимир Путин отметил, что западные элиты принимают авантюрные решения вразрез с интересами собственных граждан и других народов. Желание сохранить выгодный им мировой порядок уже привел Запад к рекордному скачку инфляции, а мир поставил на порог энергетического и продовольственного кризисов.
Берлин, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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