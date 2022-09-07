Отрыв западных элит от интересов своих граждан растет, заявил Путин

Западные страны стремятся сохранить выгодный только им мировой порядок. В угоду диктатуре США в мировых делах приносятся интересы других стран, включая Европу и ее граждан, считает президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что эпидемию сменили новые вызовы, несущие угрозу всему миру: агрессивные попытки Запада навязать другим странам выгодные модели поведения. Эту политику запад проводил десятилетиями, и ее концентрированным выражением стала санкционная лихорадка. Катализатором послужило ускользающее доминирование США в глобальной экономике и политике.

«Западные страны стремятся сохранить выгодный только им мировой порядок, заставить всех жить по «правилам», которые сами выдумали и регулярно нарушают, меняют под себя. Нежелание других стран подчиняться диктату вынуждает западные элиты принимать авантюрные решения вразрез с интересами стран и народов. В том числе граждан самих западных государств: отрыв западных элит от интересов своих собственных граждан увеличивается», – сказал Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.

Промышленный уровень и качество жизни граждан Европы расходуется по указке из Вашингтона якобы во имя «евроатлантического единства». На самом деле, все это приносится в жертву ради сохранения диктатуры Штатов в мировых делах. В Европе одно за другим закрываются производства на фоне разрыва деловых связей с Россией.

«Конкурентоспособность европейских предприятий снижается, ведь сами власти ЕС фактически лишают их доступного сырья, энергоресурсов и рынков сбыта. И неудивительно, если по итогам нишу европейского бизнеса, как на континенте, так и на глобальном рынке в результате займут их американские покровители – они-то, преследуя свои интересы, никогда ни в чем себя не ограничивают и не стесняются при достижении своих целей», – спрогнозировал президент РФ.

Стенограмма выступления опубликована на сайте Кремля.

Владимир Путин ранее отмечал, что элиты западных стран вводят санкции, основываясь на своих раздутых амбициях, но бьют по собственным гражданам. При этом они приближают мировой кризис, но ради доминирования Запад готов пожертвовать всем остальным миром.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также отмечал, что авантюрная политика Запада привела к энергетическому и продовольственному кризисам в мире. Ряд стран отказался от доступных энергоносителей из России только под давлением США, желающих занять больше места на топливном и продовольственном рынках.

Владивосток, Наталья Рязанова

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