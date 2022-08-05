Лавров указал на тщетность попыток США доминировать в мире

США продолжают попытки доминировать в мире, но все больше стран видят бесперспективность этих попыток, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что Штаты нарушили собственные принципы в случае с Украиной и Тайванем.

Вашингтон все в новых точках земного шара демонстрирует вседозволенность и «старается утвердить свое доминирование». При этом они проводят политику «подавления любой самостоятельности».

«И с каждым разом те, кто следит за этим, понимает бесперспективность политики, согласно которой можно закрыть глаза на один кризис, созданный США, и ожидать, что все будет более-менее неплохо», – сказал Лавров на полях министерских мероприятий АСЕАН. Трансляция велась на сайте МИД РФ.

Министр напомнил, что США много лет игнорировали «расистскую политику киевского режима, который уничтожал все русское». Тогда Штаты предпочли сделать из Украины угрозу для Российской Федерации. Ту же политику они проводили при визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

«В случае с визитом госпожи Нэнси Пелоси на Тайвань они проигнорировали все свои собственные принципы, которые провозглашали публично и в приверженности к которым они убеждали всех, в том числе обманывая самих себя. Точно так же они в случае с Украиной нарушили принципы неделимой безопасности, под которыми подписались на высшем уровне и которые они просто растоптали», – добавил глава российского МИД.

Ранее Сергей Лавров обвинил США в применении шантажа к представителям других стран в ООН ради продвижения своих решений. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что США с помощью санкций стараются вытеснить Россию с мировых рынков, но только увеличивают риски роста цен и проблем с получением товаров.

Москва, Наталья Рязанова

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