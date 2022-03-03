Лавров: США действуют в ООН шантажом

США применяют шантаж к представителям других стран в ООН ради продвижения своих решений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его мнению, именно так была принята антироссийская резолюция по ситуации на Украине.

«Мы знаем очень хорошо, какими методами западные коллеги наши добиваются таких результатов: чистый шантаж, выкручивание рук», – сказал глава МИД в интервью российским и иностранным СМИ. Трансляция велась на сайте министерства.

По словам Лаврова, дипломаты других стран жаловались ему, что Штаты угрожают их активам на своей территории, будущей учебе детей в западных учебных заведениях. Все – с целью заставить голосовать нужным образом.

Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением военной операции России на Украине. Резолюция за авторством США и Украины содержит требование к Москве немедленно прекратить боевые действия. Предыдущее рассмотрение резолюции было заблокировано Россией, которая воспользовалась правом вето.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»