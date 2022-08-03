Посол Антонов обвинил США в расшатывании мировых рынков через санкции

США стараются вытеснить Россию с мировых рынков, но только увеличивают риски роста цен и проблем с получением товаров, считает российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. При этом, «санкционная машина» не может придумать что-то новое и только дублирует ограничения.

«Подобное «усердие» американских властей дополнительно расшатывает глобальные рынки, и без того страдающие от значительных нарушений цепочек поставок. Отсюда – риски дальнейшего роста цен и возникновения проблем с получением необходимой продукции», – приводит слова дипломата пресс-служба посольства.

Антонов отметил, что Россия зарекомендовала себя как надежного поставщика и открыта для торговых связей с зарубежными партнерами. Поэтому изолировать Россию не получится. США же используют несправедливую конкуренцию и шантаж, чтобы занять позиции рынке.

Накануне Вашингтон расширил санкции против Москвы. В черный список включены 13 граждан и более 30 компаний, еще 893 официальных лиц РФ попали под визовые санкции.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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