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Четверг, 8 сентября 2022, 18:14 мск

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Запад в панике – президент Турции об энергетическом кризисе в Европе

Архив. Фото: kremlin.ru

Западные государства находятся в панике на фоне растущих цен на энергоносители накануне предстоящей зимы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Есть тема энергетического кризиса, цены растут. Сейчас Запад находится в панике относительно того, как проведет нынешнюю зиму. В панике относительно того, что будет делать», – цитирует РИА «Новости» слова турецкого лидера.

Ранее Эрдоган отмечал, что Россия – не та страна, которую можно недооценивать. По его словам, цены на энергоресурсы подскочили после того, как Москва сократила поставки, но ни одна западная страна не подумала об этом заранее, а теперь «все в задумчивости».

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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