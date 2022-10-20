С российского рынка уходит первая западная фармкомпания – СМИ

Финская фармакологическая компания Orion Pharma после 15 лет работы в России приступила к ликвидации российского офиса. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на информированный источник. Это, вероятно, станет первым прецедентом, когда западная фармкомпания сворачивает свой бизнес на территории России.

По сведениям издания, в настоящее время Orion Pharma увольняет сотрудников российского подразделения. По мнению аналитиков, потенциальный уход финского производителя нужно рассматривать как элемент общей тенденции среди западных компаний на отказ от сотрудничества с Россией. Это также своего рода жест солидарности с другими финскими производителями, поскольку Россия является одним из крупнейших рынков для Orion Pharma.

Отмечается, что в первых двух кварталах текущего года на Россию и восточноевропейские рынки приходилось до 17% от всего объема реализованных медикаментов фармкомпании, это 44 млрд долларов.

Компания Orion Pharma производит лекарства против артрита, диабета, сердечно-сосудистые препараты, витамины и другую продукцию. Основной препарат компании – метипред, предназначенный для лечения ревматоидного артрита. На это лекарство приходится 82% от всех российских продаж препаратов с международным непатентованным наименованием «метилпреднизолон» в упаковках и 84% – в денежном выражении, указывают эксперты рынка.

Ранее, 17 октября заместитель главы Минздрава РФ Сергей Глаголев заявил, что с февраля ни одна из зарубежных фармацевтических компаний не ушла с российского рынка, сообщал ТАСС. По его словам, зафиксированы лишь единичные случаи сокращения поставок производителями.

Напомним, в марте крупные международные фармкомпании Pfizer, AbbVie, Lilly, Sanofi и MSD заявили об отказе от проведения исследований в России. В июле MSD прекратила поставки в Россию вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита.

Москва, Наталья Петрова

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