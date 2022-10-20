Мишустин рассказал о росте несырьевого экспорта РФ до $125 млрд

Запад игнорирует правила свободной торговли, но Россия все равно справляется с условиями, в которые ее поставили. С начала года несырьевой экспорт товаров из России вырос на 7% и составил 125 млрд долларов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он отметил, что многие решения Запада принимаются в русле сиюминутных политических задач и открытого протекционизма. Но в открытой экономике многие рынки связаны, и намерения исключить Россию из глобальной торговли выглядят абсурдно.

«Декларировавшиеся и действовавшие ранее правила свободной торговли игнорируются странами Запада. О добросовестной конкуренции речи уже не идет. Но наша страна всегда была и остается важной составляющей глобальной торговли. Мировую промышленность без российских ресурсов и товаров представить довольно сложно», – сказал Мишустин на пленарной сессии форума «Сделано в России».

Трансляция сессии велась на сайте мероприятия.

Глава правительства напомнил, что в России реализуется целый ряд мер для подержания отечественной экономики в условиях санкционного давления. И многие из них уже дают свои результаты.

«Помогаем в писке рынков сбыта, торговых партнеров в дружественных странах. Знакомим местные деловые круги с товарами российских компаний. Что касается несырьевого, неэнергетического экспорта, по итогам восьми месяцев этого года его номинальная стоимость в денежном выражении выросла на 7% по сравнению с прошлым годом. И достигла 125 млрд долларов», – рассказал премьер-министр.

Санкционное давление на Россию усилилось в связи со специальной военной операцией на Украине. Многие иностранные компании ушли с российского рынка, а введенные Западом антироссийские санкции поломали логистические цепочки между странами.

Москва, Наталья Рязанова

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