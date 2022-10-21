Приднестровье ввело чрезвычайное экономическое положение

Верховный Совет непризнанной Приднестровской республики утвердил указ о введении чрезвычайного экономического положения. Этот режим будет действовать до конца октября.

«В результате сокращения поставок природного газа из России в республику почти на 37 млн кубометров требуются мер реагирования. Были определены три основных аспекта: обеспечение населения Приднестровья энергоресурсами, доведение природного газа до промышленного сектора и его поставка на Молдавскую ГРЭС для выработки электроэнергии», – говорится в сообщении на сайте Верховного совета.

Парламентарии заверили, что в период действия ЧП в экономике все социальные обязательства государства будут исполнены в полном объеме в части выплат зарплат и пенсий.

ЕС одобрил выделение гуманитарной помощи в 25 млн евро для Молдавии на подготовку к зиме.

Тирасполь, Наталья Рязанова

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