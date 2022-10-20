ЕС отправит Украине и Молдавии 175 млн евро на подготовку к зиме

Европейская комиссия (ЕК) выделит гуманитарную помощь на 175 млн евро для «уязвимых слоев населения» Украины и Молдавии. Среди помощи будет запас чрезвычайных укрытий.

Страны Евросоюза согласились выделить еще 175 млн евро из резерва гражданской защиты ЕС на гуманитарную помощь Украине и Молдавии. Деньги пойдут на «обеспечение образования, продовольствия, доступа к питьевой воде и защиты от холодной зимы наиболее уязвимых слоев населения», передает «Интерфакс».

«Предстоящая зима, вероятно, принесет Украине серьезные проблемы. Благодаря резерву будет возможно немедленно развернуть временные убежища в трех разных областях Украины», – сказал член ЕК по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Киеву отправят запасы чрезвычайных укрытий и других предметов на 62,3 млн евро. На помощь Украине потратят 150 млн из выделенных средств, остаток в 25 млн евро отправят на помощь Молдавии. С учетом резерва жилья в Румынии ЕС сможет предоставить временное убежище до 46 тыс. человек.

Экс-министр энергетики Украины Алексей Оржель пожаловался, что у страны нет денег на оплату энергетической помощи от Европы. «Цена на рынке Европы намного больше, чем в Украине: 80-90 евро на Украине и 300-400 евро в Европе. Нам же не будут предоставлять эту электроэнергию дешевле, чем они продают на внутренних рынках», – сказал он.

Европа сама столкнулась с энергетическим кризисом в связи с антироссийскими санкциями и политикой отказа от российских энергоносителей. Во Франции допустили отключение центрального отопления из-за высокой стоимости газа. Власти Швейцарии пригрозили гражданам штрафом и тюрьмой, если будут перегревать свои дома свыше утвержденной температуры в 19 градусов.

Брюссель, Наталья Рязанова

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