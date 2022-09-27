Франция может отказаться от центрального отопления из-за высоких цен на газ

Во Франции все чаще звучат призывы отключить центральное отопление из-за высокой стоимости. Об этом сообщает France TV.

В частности, собственники одного из жилищных товариществ в Ницце призвали жителей обсудить тему отопления дома предстоящей зимой в связи с новыми ценами на газ, выставленными поставщиком. Владельцы жилья не хотят покупать топливо по обновленному тарифу, понимая, что это слишком дорого.

«Размер нашего взноса – 7669 евро за год отопления. Я считаю, что это просто нереально, мы столько заплатить не сможем», – приводит издание слова одного из собственников.

Французы до последнего надеялись, что правительство решит проблему завышенной стоимости, но этого так и не случилось. «Вначале я надеялся, что власти уж точно примут какие-то меры – но время идет, а ничего не происходит», – добавил собеседник.

Отмечается, что годовой тариф на газ поднялся с 684 тысяч евро до немногим более 1 млн. По мнению некоторых жителей, единственным выходом из ситуации является отключение дома от центрального отопления и покупка индивидуальных электрических обогревателей.

Париж, Зоя Осколкова

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