Чехия признала невозможность для ЕС заменить газ из России

Евросоюз не сможет заменить весь объем получаемого из России газа, уверен экс-глава чешской энергетической компании Pražská Plynárenská Павел Янечек. Закупка энергоносителей у Норвегии и США не исправит положение, уверен он.

Для Чехии полный отказ от российского топлива может стать угрозой для целостности страны.

«Совершенно исключено. Природный газ для нас – стратегическое сырье, без которого мы не можем обойтись. А цена за недостающий газ будет платой за демократию и целостность чешского государства», – сказал бывший чиновник в интервью Parlamentní listy.

Танкер за один раз доставляет 100 млн кубометров сжиженного газа, а поставки трубопроводного газа составляли порядка 170 млрд кубометров в год. Янечек обвинил европейских политиков в манипулировании фактами, когда они заявляют, что потребление газа удалось сократить. Данные взяты за период, когда спрос на топливо традиционно снижается.

Катар предсказал ухудшение энергетического кризиса для Европы в следующие три года. Проблемы начнутся, когда европейским странам будет нечем заполнять газовые хранилища в случае полного отказа от российского газа.

Прага, Наталья Рязанова

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