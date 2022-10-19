Катар предупредил ЕС о проблемных зимах вплоть до 2025 года

Энергетический кризис в Европе усилится в следующие три года, считает министр энергетики Катара и глава государственной газовой компании QatarEnergy Саад Лерида аль-Кааби. Нынешняя зима пройдет спокойно по сравнению со следующей, когда европейским странам будет нечем заполнять газовые хранилища.

Министр отметил, что уже в этом году Европа столкнулась с проблемами при заполнении хранилищ, но все же получала российских газ. При полном отказе от голубого топлива из России энергокризис в Евросоюзе затянется.

«Если так случится, я думаю, проблема станет огромной и на очень долгое время. Предстоящей зимой, поскольку хранилища заполнены, все будет в порядке. Но проблема заключается в пополнении запасов или хранилищ на следующий год. Следующий год и последующие даже до 2025 года будут проблемой», – приводит его слова Financial Times.

Саад аль-Кааби напомнил, что Катар работает с азиатскими рынками по долгосрочным контрактам и туда уходит 70% топлива. На европейский рынок страна может отправить только 10-15% своего сжиженного природного газа. Заменить весь объем российского газа Европа сможет, только если начнет строить огромные АЭС и вернет в строй ТЭС на угле и мазуте.

Китайский регулятор запретил государственным компаниям перепродавать СПГ в другие азиатские страны и Европу. Власти озаботились созданием собственных запасов топлива на зиму. Европейские страны обратили внимание на африканские газовые месторождения, но производство топлива там идет небольшими объемами, а строительство новых заводов и газопроводов займет время. К тому же, инфраструктура для газовых поставок постоянно подвергается нападениям, что тормозит процесс.

Евросоюз проводит политику отказа от российских энергоносителей в связи с конфликтом на Украине. Страны ЕС также соблюдают зеленую повестку, законсервировав часть угольных и атомных электростанций. Власти предупредили жителей региона о сложной зиме, многие граждане уже не справляются со счетами за электричество и отопление.

Доха, Наталья Рязанова

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