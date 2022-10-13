Польша и Германия ищут замену российскому газу в Африке

Польша и Германия заявили об интересе к проекту по производству сжиженного газа на западе Африки. Аналитики уже предрекли производству те же проблемы, что у соседей: воровство нефти, повреждение трубопроводов боевиками, пишет Associated Press.

Запасы у побережья Сенегала и Мавритании оценили в 425 млрд кубометров газа. Это впятеро превышает потребление газа в ФРГ в 2019 году. Проект по производству СПГ у западного побережья Африки пока завершен на 80%.

Президент Сенегала Маки Салл высказался против экспорта топлива, поскольку у 600 млн африканцев нет даже электричества в домах. В то же время власти хотят улучшить экономику за счет газовых контрактов с Европой.

Ряд стран Северной Африки, например, Алжир, уже построили трубопроводы в Европу, но на трубопроводы часто нападают боевики и вандалы, производство на месте страдает от набегов боевиков. Аналитики отметили, что в других частях континента нет нужной инфраструктуры, зато много проблем с безопасностью.

Италия в июле подписала газовое соглашение с Алжиром на четыре миллиарда долларов. Но алжирские власти предупредили, что не смогут полностью заменить российский газ. Россия в год добывает 270 млрд кубометров голубого топлива, а Алжир – 120 млрд, и 70% этого объема идет на внутренний рынок.

Итальянская компания Eni строит большие планы на плавучий завод по производству СПГ на месторождениях в Мозамбике. Платформа 2 октября произвела первую партию сжиженного газа. Планируется, что первая отправка в Европу стартует в середине октября. Мощность платформы составляет 3,4 млн тонн СПГ в год.

Европа проводит политику отказа от российских энергоносителей. Это и последствия от антироссийских санкций привели к энергетическому кризису в регионе. Страны Европы просили дополнительные объемы нефти и газа в Канаде, Катаре, Египте. Но никто не может полностью заменить объемы топлива, поставляемого ранее из России.

Вице-премьер РФ Александр Новак предсказал, что Европа вряд ли найдет замену российскому газу в ближайшие 5-10 лет. Россия поставляет 30% закупаемой ЕС нефти, 40% газа и треть угля.

Москва, Наталья Рязанова

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