Шольц поехал в Канаду ради замены для российского газа

Германия намерена договориться с Канадой о поставках топлива для замены российского газа. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отправился с визитом в Канаду, где намерен подписать контракт на закупку «важного сырья», пишет DPA.

«Канада так же богата природными ресурсами, как и Россия, разница в том, что это надежная демократия», – заявил политик.

Берлин надеется на тесное сотрудничество с Оттавой по вопросу зеленой энергетики, в частности поставок водорода. Среди экономических вопросов также закупка сжиженного газа, никеля, кобальта, лития и графита.

В программе визита Монреаль, Квебек, Торонто, Онтарио и ряд других городов, где Шольц будет, в том числе, говориться о ситуации на Украине.

Германия сумела наполнить подземные хранилища газа на 80%. Хотя запасы вышли на минимальный целевой уровень, Берлин намерен и дальше активно качать топливо в ПХГ. Заявка на газовый транзит через Украину также остается на прежнем уровне, передает «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», Канада не в силах серьезно помочь Европе в замене российского газа. Премьер-министр страны Джастин Трюдо признал, что Канада мало что может сделать в краткосрочной перспективе, хотя и нарастила добычу углеводородов. Трюдо посоветовал Европе скорее перейти на альтернативные источники энергии, чтобы побороть зависимость от российских энергоносителей.

Власти предупредили немцев, что энергокризис будет главной проблемой для Германии в течение многих месяцев и даже лет. Берлин готовится в долгосрочной перспективе добиться независимости от внешних поставок энергоресурсов. А пока местные власти в ряде немецких городов планируют открыть бесплатные пункты обогрева в холодное время года для тех, кто не сможет оплатить отопление.

Берлин, Наталья Рязанова

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