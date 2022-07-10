«Много месяцев и даже лет»: канцлер Германии предупредил сограждан о затяжном энергокризисе

Энергокризис будет главной проблемой для Германии в течение многих месяцев и даже лет. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, в долгосрочной перспективе ФРГ необходимо добиться независимости от внешних поставок энергоресурсов и обеспечить переход на возобновляемые источники энергии.

«Сейчас мы обеспокоены безопасностью нашего энергоснабжения. И это не изменится в течение следующих нескольких недель, месяцев и даже лет», – цитирует заявление канцлера «Прайм».

Шольц отметил, в настоящее время первоочередной задачей является подготовка к предстоящей зиме.

Примечательно, что немецкая газета Bild сообщила о подготовке в некоторых городах Германии открытия в холодное время года бесплатных пунктов обогрева. Издание отмечает, что, если Россия прекратит поставки газа, то стоимость электроэнергии не только продолжит расти, но ее может не хватить физически. Для целей борьбы с этой проблемой все больше городов страны создают кризисные команды и разрабатывают планы для работы в чрезвычайной ситуации.

Берлин, Светлана Антонова

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