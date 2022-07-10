российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 10 июля 2022, 18:45 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

«Много месяцев и даже лет»: канцлер Германии предупредил сограждан о затяжном энергокризисе

Канцлер Германии Олаф Шольц. Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Энергокризис будет главной проблемой для Германии в течение многих месяцев и даже лет. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, в долгосрочной перспективе ФРГ необходимо добиться независимости от внешних поставок энергоресурсов и обеспечить переход на возобновляемые источники энергии.

«Сейчас мы обеспокоены безопасностью нашего энергоснабжения. И это не изменится в течение следующих нескольких недель, месяцев и даже лет», – цитирует заявление канцлера «Прайм».

Шольц отметил, в настоящее время первоочередной задачей является подготовка к предстоящей зиме.

Примечательно, что немецкая газета Bild сообщила о подготовке в некоторых городах Германии открытия в холодное время года бесплатных пунктов обогрева. Издание отмечает, что, если Россия прекратит поставки газа, то стоимость электроэнергии не только продолжит расти, но ее может не хватить физически. Для целей борьбы с этой проблемой все больше городов страны создают кризисные команды и разрабатывают планы для работы в чрезвычайной ситуации.

Берлин, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Германия

В бундестаге определили политику ФРГ как «пощечину себе назло Путину» / Глава Минобразования Германии допустила закрытие школ из-за нехватки газа / СМИ: Канада согласилась снять санкции с агрегата «Северного потока» / Вице-канцлер Германии попросил Канаду вернуть турбину «Газпрому» / Bild: планы Берлина заменить российский газ СПГ провалились / Германия задумалась о запуске «Северного потока-2» / Берлин призвал снять запрет на транзит в Калининград / Цена на газ в Европе превысила 1600 долларов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Общество, Политика, Россия, Экономика, Германия, Европа,