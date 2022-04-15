Новак: Европа сможет заменить российский газ через 10 лет

Европа вряд ли найдет замену российскому газу в ближайшие 5-10 лет, считает вице-премьер РФ Александр Новак. Он напомнил, что Россия поставляет 30% закупаемой ЕС нефти, 40% газа и треть угля.

«Ключевые игроки отрасли сходятся во мнении, что полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5-10 лет вряд ли удастся», – указал Новак в своей статье для журнала «Энергетическая политика».

Вводя запрет на закупку энергоресурсов у России Европарламент отметил необходимость плана для восстановления гарантии безопасности энергетического снабжения ЕС. Для этого планируется скорее перейти на возобновляемые виды газа, заменить голубое топливо иными видами в системах обогрева и получать электроэнергию из иных источников.

«Достичь энергонезависимости планируется и за счет увеличения доли ВИЭ. При этом в марте в Европе отмечалось падение выработки электроэнергии за счет ветрогенерации», – отметил вице-премьер.

Пока ряд стран упорствуют в нежелании платить за российский газ в рублях, некоторые страны уже перешли на новую систему расчетов. На фоне антироссийских санкций перевод оплаты в рубли – способ гарантировать, что деньги дойдут, пояснил Новак.

«Перевод платежей за газ в национальную валюту вызван объективными причинами – желанием со 100%-ной гарантией получить оплату за поставленный товар. С переводом расчетов за газ в рубли уже согласились несколько покупателей, ждем решения от остальных импортеров», – добавил он.

Накануне президент РФ Владимир Путин отметил, что не все покупатели российских энергоресурсов вовремя оплатили полученные объемы. Глава государства предположил, что банки недружественных стран задерживают перевод платежей.

Москва, Наталья Рязанова

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