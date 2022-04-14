Путин обвинил банки недружественных стран в задержке платы за газ и нефть

Банки недружественных стран задерживают оплату за российские энергоресурсы, считает президент РФ Владимир Путин. Он провел совещание по текущей ситуации в нефтегазовом секторе, обозначив ключевые задачи в связи с ужесточением санкций.

Путин подчеркнул, что российские энергетические компании ответственно подходят к поставкам и зарекомендовали себя строгим выполнением обязательств. Но с оплатой их услуг и поставленных энергоносителей случилась заминка.

«Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из недружественных стран задерживают перевод платежей», – сказал президент во время совещания. Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.

Ради укрепления экономики глава государства призвал нарастить объем расчетов в национальной валюте, максимально уйти от долларов и евро.

«Отказ от ненадежных, скомпрометировавших себя валют и юрисдикций – это стратегическая задача. Мы намерены кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах в системе внешней торговли. Ключевая задача – подготовить валютный рынок, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объеме обменять на российские рубли», – заявил Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Европа допустила просчеты в планах перехода к зеленой энергетике и теперь прикрывает свои ошибки санкциями против энергоресурсов из России. Он отметил, что немедленно Европа не может заменить российский газ, а будущая замена газа и нефти обернется для рядовых европейцев значительно большими тратами.

«Нужно руководствоваться своими собственными интересами, диверсифицировать экспорт. В обозримой перспективе поставки энергоресурсов в западном направлении будут сокращаться. Важно шаг за шагом переориентировать наш экспорт на быстрорастущие рынки Юга и Востока», – поставил задачу президент.

Еще двумя важными задачами станут устойчивое снабжение энергоресурсами внутреннего рынка РФ и развитие глубокой переработки нефти и газа. Для их надежного выполнения Путин поручил добиться импортозамещения оборудования для добычи нефти и газа. Этот вопрос будет важен для обеспечения работы действующих месторождений и освоения новых площадок, в том числе и в Арктике.

Страны ЕС так и не смогли договориться об эмбарго на поставки российских нефти и газа. Запрет на закупку угля из России вошел в пятый пакет санкций, но будет действовать с августа и только на новые контракты.

Еврокомиссия также предупредила, что выполнение требования России оплачивать газ рублями приведет к нарушению антироссийских санкций. После официального перевода газовых сделок в рубли Кремль предупредил, что бесплатных поставок газа не будет .

Москва, Наталья Рязанова

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