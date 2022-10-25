Поставки товаров между Россией и КНДР остановились на Дальнем Востоке

Товарооборот с КНДР через таможни Дальнего Востока остановился в связи с введенными против северокорейской державы санкциями. Товарные отношения могут восстановиться вместе с железнодорожным сообщением, считает начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.

«Мы не торгуем с Северной Кореей никак в силу тех ограничений, которые были наложены ООН на Северную Корею. Возможно было поставлять туда продукты питания, медикаменты. Надеюсь, что откроется граница, посмотрим, какие товары будут востребованы», – приводит его слова агентство «Прайм».

Открытие железнодорожного сообщения ожидается до конца месяца. Изначально движение в пункте пропуска Хасан-Туманган должно было начаться 15 октября, но сроки сдвинули.

«Возможно, до конца месяца поедут. Речь об открытии пункта пропуска, а дальше посмотрим. Это уже от них будет зависеть», – добавил чиновник.

В октябре 2021 года через таможни Дальнего Востока проходило в 300 раз меньше грузов, чем за год до этого. Если в октябре 2020-го через таможни проходило 5,8 тыс. тонн грузов, то в октябре 2021-го – 20 тонн. Россия в основном ввозила иностранную продукцию: 99,2% от товарооборота составляли органические химические соединения, остальные 0,8% – машины и механизмы, запчасти к ним.

В мае Россия и Китай воспользовались правом вето в Совбезе ООН при голосовании по проекту резолюции США об ужесточении санкций против КНДР.

Владивосток, Наталья Рязанова

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