Большинство сотрудников ушедших из России компаний нашли новую работу

Большинство сотрудников компаний, которые решили уйти с российского рынка, смогли устроиться на новое месте. При этом половина из них стали больше зарабатывать. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром «Зарплаты.ру».

«Большая часть сотрудников (78%), которая была вынуждена сменить работу, уже смогла трудоустроиться в компании, в основном работающие в сферах IT, продаж, финансов, транспорта, строительства, промышленности, сфере услуг. Как отмечает половина опрошенных (51%), на новом месте они стали больше зарабатывать», – приводит результаты исследования ТАСС.

53% сотрудников остались работать на тех же условиях. У 11% – сменился руководитель, у 6%– поменялись должность или отдел, у 14% – изменилось все вышеперечисленное.

Почти треть (30%) работников были вынуждены искать новое место, так как компания полностью завершила свою деятельность в России. 16% ушли несмотря на то, что российская организация выкупила активы ушедшей компании и продолжила работу. Каждый пятый (20%) остался и продолжил работу в составе отечественной фирме. При этом больше трети сотрудников (34%) продолжают работать в международной компании.

В опросе приняли участие 2,2 тысячи бывших и нынешних сотрудников международных компаний в России в возрасте 18-55 лет.

Москва, Зоя Осколкова

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