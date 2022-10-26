Mercedes продает доли в российских «дочках» и уходит из РФ

Автопроизводитель Mercedes-Benz намерен продать свои доли в российских дочерних компаниях, а также завод в Подмосковье дилеру марки группе компаний «Автодом». Об этом сообщает Минпромторг России.

Российское представительство концерна уточнило, что будут проданы доли в АО «Мерседес-Бенц РУС», ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» (завод в Подмосковье), ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус», «Мерседес-Бенц Банк Рус», OOO «Мерседес-Бенц Капитал Рус».

В Минпромторге заявили, что министерство поможет новому владельцу активов Mercedes- Benz в России подобрать технологического партнера для налаживания совместного производства на базе завода в подмосковном индустриальном парке Есипово.

«В результате переговорного процесса удалось выйти на финальную стадию согласования инвестиционной сделки. Важно, что это позволит обеспечить работоспособность завода, сохранить высококвалифицированные рабочие места и компетенции», – прокомментировал замглавы Минпромторга Альберт Каримов, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Чиновник добавил, что «Автодом» сможет осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes, проданных на российском рынке, «после завершения всех согласований».

В «Автодоме» заверили, что сделают все возможное для сохранения сервисного обслуживания бренда на территории России, передает «Прайм».

Ранее сегодня ряд российских СМИ сообщили о продаже Mercedes своих российских активов дилеру «Автодом».

Москва, Наталья Петрова

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