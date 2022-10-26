Токио готовит пакет мер на 25 трлн иен для компенсации инфляции

Власти Японии разрабатывают новые пакет мер для смягчения последствий растущей инфляции. Токио готов потратить на это 25 трлн иен (около 170 млрд долларов), передает Киодо.

Предполагается, что власти введут компенсации части оплаты на электричество и газ для населения и бизнеса. Оптовые поставщики топлива смогут получить субсидии, их размер не раскрывается.

По данным агентства, правительство Японии представит новые меры поддержки 28 октября.

Уже к сентябрю электроэнергия подорожала на 20% за год для граждан Японии и на 30% для промышленности. Минэнерго предупредило, что весной 2023 года тарифы могут вырасти еще на треть, поскольку почти все топливо для внутренних нужд Япония закупает за границей по выросшим ценам.

Токио, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»