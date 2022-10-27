В России хотят повысить налог на воду для производств

В России могут вырасти коэффициенты платы за использование водных ресурсов для предприятий. Повысить налог на воду предложило Минприроды. Собранные дополнительно средства пойдут на экологические и противопаводковые мероприятия.

5 сентября Минприроды разослало для изучения в органы власти проект постановления правительства, по которому коэффициенты платы за использование водных ресурсов для предприятий вырастут в 1,5 раза, пишут «Известия». Согласно уже принятым планам, предполагалось, что в 2024 году коэффициент составит 4,05, в 2025-м – 4,65 рубля. В проекте Минприроды предложено поднять показатели до 6,08 и 6,98 рубля соответственно.

Корректировка ставки платы увеличит доходы федерального бюджета в 2024 году на 6,5 млрд рублей, а в 2025-м – на 7,5 млрд. «Деньги за пользование водой идут исключительно на экологические и противопаводковые мероприятия. С каждым годом нагрузка увеличивается, так как из-за глобального изменения климата растут число и сила наводнений и паводков. И мы, безусловно, должны защищать от них население и объекты экономики», – подчеркнули в министерстве.

Весной в качестве меры поддержки бизнеса на фоне санкций было предложено индексировать коэффициенты не на 15%, как раньше, а на 10%. Пониженная ставка действует в этом и следующем годах и корректироваться не будет, а с 2024 года ведомство считает справедливым вернуть индексацию к уровню 15% в год с учетом льготного периода.

В свою очередь в Совете производителей энергии указали на то, что повышение ставки платы за пользование водными объектами приведет к значительной финансовой нагрузке на предприятия. Не поддерживают проект и в «Русгидро». Там считают, что повышение станет причиной роста тарифов и иных экономических последствий как для населения, так и для промышленных предприятий. Разделяют это мнение и в Федеральной антимонопольной службе. В случае принятия проекта постановления рост тарифа на электрическую энергию на 2024 и 2025 годы составит ориентировочно 150%, указано в письме замглавы ФАС Виталия Королева в Минэнерго.

Москва, Зоя Осколкова

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