Торговым сетям посоветовали убрать с прилавков несертифицированные органические товары

Крупные торговые сети и онлайн-ретейлеры получили предупреждение от Министерства промышленности и торговли о недопустимости продажи несертифицированных органических продуктов. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию письма с рекомендациями.

Документ был направлен представителям крупнейших объединений ретейлеров – Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Союзу независимых сетей России и Ассоциации компании интернет-торговли (АКИТ).

В Минпромторге уточнили, что рекомендации разработали в Роскачестве, но они носят «исключительно рекомендательный характер». Цель предупреждения в том, чтобы не допустить распространения продукции производителей, которые сознательно вводят потребителей в заблуждение.

Речь идет о сертификате, который подтверждает, что продукты питания произвели в соответствии с требованием закона «Об органической продукции», который вступил в силу в России в январе 2020 года. Документ выдается после проверки специальными органами по сертификации, аккредитованными Росаккредитацией. Для маркировки производители органики должны использовать графическое изображение – знак органической продукции единого образца, утвержденный Минсельхозом.

Москва, Зоя Осколкова

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