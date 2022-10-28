СМИ: ФРГ и Франция приготовились к торговой войне с США

Европе придется нанести ответный удар в случае продолжения политики протекционизма властями США. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц договорились о возможности объявить торговую войну Штатам, пишет Politico.

Политическое сообщество и пресса отметили напряженность между Макроном и Шольцем. Камнем преткновения стали вопросы энергетики и обороны. Лидеры двух стран провели встречу для поиска точек соприкосновения, и одной из них оказалось отношение к американскому закону о сдерживании инфляции.

Вашингтон продвигает налоговые и энергетические льготы для компаний, инвестирующих на территории США. В первую очередь от этого пострадают европейские производители электромобилей, о чем Макрон уже заявлял.

Шольц поддержал озабоченность французского коллеги и согласился ввести аналогичные американским схемы стимулирования для бизнеса, чтобы избежать недобросовестной конкуренции или потери инвестиций. Издание отметило, что подобный шаг может привести к торговой войне между Штатами и Европой.

Париж, Наталья Рязанова

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