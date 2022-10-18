Президент Франции Эммануэль Макрон остался недоволен политикой протекционизма, проводимой американским лидером Джо Байденом. Французский лидер призвал европейских коллег поддерживать отечественных производителей.

Камнем преткновения стали продажи электромобилей. Несмотря на политическое сближение Европы и США на фоне конфликта на Украине Вашингтон продолжил курс на снижение инфляции в стране. В частности, американцев призывают покупать отечественные товары, а производители получают субсидии от государства.

Эммануэль Макрон заявил, что европейцы больше других народов заботятся о климате, продвигая отказ от бензиновых двигателей. И в итоге их бизнес страдает сильнее всего.

«Американцы покупают американское и проводят очень агрессивную стратегию государственной помощи. Китайцы закрывают свой рынок. Мы не можем быть единственной областью, самой добродетельной с точки зрения климата, которая не признает преференции для европейцев», – цитирует Макрона Politico.

Президент Франции призвал ЕС поддержать потребителей и компании, покупающие европейские электромобили. Еврокомиссия надеется найти компромисс и убедить Вашингтон сделать послабление для европейских автопроизводителей и их поставщиков. Если Штаты откажутся, ЕС пожалуется на американскую политику протекционизма во Всемирную торговую организацию, сказали источники издания из числа еврочиновников.

Ранее Франция попросила Штаты снизить цены на поставляемый ими СПГ. Вашингтон продает европейцам топливо в четыре раза дороже, чем собственным компаниям. По сравнению с демократичными ценами, установленными Россией, топливо из США выглядит золотым.

При этом Штаты активно переманивают европейский бизнес, который вынужден закрывать производство в Европе из-за высоких цен на энергоносители. США ставят ЕС в еще большую зависимость от себя.

Китайский обозреватель отметил, что только Россия еще удерживает ЕС от того, чтобы стать полным вассалом Штатов. Поскольку Вашингтон удерживают Европу от собственных решений по вопросам энергетической политики и конфликту на Украине, а сам становится основным выгодоприобретателем кризиса в регионе.

Париж, Наталья Рязанова

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