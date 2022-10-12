СМИ: Россия удерживает Европу от превращения в полного вассала США

США удерживают Европу от собственных решений по вопросам энергетической политики и конфликту на Украине. Европа сможет наладить контакт с Россией, только если не превратится в полного вассала Штатов, пишет Global Times.

«США похитили Европу и не дают принимать ей решения, основанные на ее собственных интересах. Россия разыграла энергетическую карту, чтобы удержать ЕС от превращения в абсолютного вассала Штатов», – говорится в публикации.

Усилия России направлены на то, чтобы Запад изменил свое к ней отношение. Между США и Европой уже начался раскол, как и внутри ЕС. Дальнейший ход конфликта на Украине зависит от того, какую позицию займет Европа.

Если Европа отстоит свою независимость от США, то сможет наладить диалог с Россией и избежит внутреннего раскола. При другом варианте одни страны Европы свяжут себя с США, а другие – с Россией, спрогнозировали эксперты по просьбе издания.

Ранее в МИД РФ отметили, что своей конфронтационной линией, стремлением заставить другие страны следовать в русле нелегитимной санкционной политики ЕС только провоцирует создание новых линий раскола в Европе. И этим ослабляет безопасность внутри союза и в регионе в целом.

Нарастание энергетического кризиса в Европе встревожило властные круги США. Они опасаются, что ЕС резко изменит свою позицию по Украине или восстанет против американской стратегии экономической изоляции России.

Москва, Наталья Рязанова

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