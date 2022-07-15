В МИД РФ рассказали о ведущей к расколу политике ЕС

Евросоюз пытается подорвать нейтралитет ряда стран, отказавшихся поддержать антироссийские санкции. Но эти попытки приведут только к расколу внутри ЕС и рискам для безопасности региона, считает замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Он привел в пример предоставление Молдавии нелетальной военной техники и выделение 40 млн евро из «Европейского фонда мира», чтобы покрыть эти расходы. Дипломат отметил, что сумма сопоставима " на покрытие расходов, связанных с годовым военным бюджетом страны.

«Своей конфронтационной линией, стремлением заставить другие страны следовать в русле нелегитимной санкционной политики ЕС только провоцирует создание новых линий раскола в Европе, ослабляя не только собственную безопасность, но и безопасность сопредельных государств», – сказал замминистра в беседе с «Интерфаксом».

Как сообщал «Новый День», в начале июня появились предупреждения о расколе внутри Евросоюза из-за Украины. Европа слаженно отреагировала на начало российской спецоперации, но антироссийские санкции в разной степени сказались на экономике стран ЕС.

Москва, Наталья Рязанова

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