Bloomberg: Европе угрожает раскол из-за Украины

Евросоюз находится под угрозой раскола из-за давления по ситуации на Украине. Исправить ситуацию может новый подход к безопасности и укрепление европейского самосознания, считает аналитик Bloomberg Клайв Крук.

Европа быстро и слаженно отреагировала на начало российской спецоперации ужесточением санкций и увеличением поставок вооружений на Украину. Но антироссийские ограничения негативно сказались на европейской экономике, правда, в каждой стране по-своему.

Так, к июню инфляция во Франции составила 5,8%, в Германии – 8,7%, а в Эстонии – 20,1%. Клайв Крук отметил, что в такой ситуации для поддержания единства в союзе нужно больше усилий, чем обычно.

«Для поддержания этих усилий потребуется более глубокое политическое единство, а именно в этом случае желания ЕС превышают его возможности. Издержки подвергают серьезному испытанию наполовину построенные экономические и политические связи ЕС», – пишет аналитик.

По его мнению, странам ЕС далеко до экономической интеграции, что проявилось при обсуждении эмбарго на российские энергоносители. Экономическое давление, небрежно составленные законы, неработающие финансовые договоренности, расхождения в политических ценностях – все это может привести к расколу Евросоюза, предупреждает аналитик.

Отметим, что недовольство политикой ЕС растет внутри Европы. Так, британский премьер-министр Борис Джонсон предложил создать альянс стран, недовольных Брюсселем. Глава кабмина предложил бы место в новом объединении Украине, Польше, Эстонии, Латвии и Литве, а возглавить его должна Великобритания.

Страны ЕС также далеки от единства в части видения будущего Украины. ФРГ, Италия и Франция теперь более заинтересованы в скорейшем мирном разрешении ситуации. Аналитики уже спрогнозировали разделение Запада в зависимости от того, каким страны хотят видеть итог конфликта.

Москва, Наталья Рязанова

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