СМИ: ФРГ, Италия и Франция пересматривают позицию по ситуации на Украине

ФРГ, Италия и Франция теперь более заинтересованы в скорейшем мирном разрешении ситуации на Украине. Newsweek спрогнозировал, что западные вскоре страны разделятся в зависимости от того, каким хотят видеть итог конфликта.

«В то время как США, Великобритания, Польша и страны Балтии хотят нанести России стратегическое поражение, Германия, Италия и Франция больше заинтересованы в скорейшем прекращении войны», – считает обозреватель Дэниел Депетрис.

Последствия конфликта нарастают, и это заставляет ряд «убежденных сторонников позиции Украины» пересматривать свою политику. Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется учитывать сценарий, при котором Киеву нужно будет договариваться с Москвой, уверен обозреватель. Он отметил, что пока украинский лидер «насмехается над идеей прекращения огня».

«Украинским политикам придется самим решить, являются ли переговоры лучшим способом спасти их страну, и если да, то какие условия приемлемы. Прямо сейчас ответ, по-видимому, будет «нет». Но со временем маятник может качнуться в сторону «да», – предупредил Дэниел Депетрис.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц высказался за «многополярный мир», в котором будет важно влияние многих стран, в том числе США, Китая, Евросоюза, Германии, России.

Италия представила ООН собственный план урегулирования ситуации на Украине. Рим предложил начать с прекращения огня, а закончить многосторонними соглашениями о безопасности в Европе. При этом, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони призвал Европу убедить киевские власти принять условия России. Такой ход переговоров поможет как можно скорее достичь мира, считает политик.

Военная спецоперация России в Донбассе началась 24 февраля после просьбы руководства донбасских республик. Начавшиеся переговоры по мирному урегулированию приостановились, поскольку Киев фактически вышел из переговорного процесса. Владимир Зеленский заявил, что вернется к обсуждению, когда под киевский контроль вернутся Крым и Донбасс.

Москва, Наталья Рязанова

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