Италия составила план урегулирования ситуации на Украине, но Кремль его пока не получил

Италия представила ООН собственный план урегулирования ситуации на Украине. Он предполагает несколько этапов вплоть до многосторонних соглашений по гарантиям безопасности в Европе, пишет La Repubblica.

МИД Италии разработал план вместе с председателем правительства и 18 мая представил генсеку ООН Антониу Гутерришу. Урегулирование конфликта предлагается начать с временного прекращения огня.

Тогда стороны смогут приступить к переговорам под наблюдением представителей ООН, Евросоюза и ряда стран. Итальянский МИД предположил, что своих наблюдателей могут предложить сама Италия, Франция, Германия, Канада, США, Великобритания, Польша, Турция, Китай и Израиль.

Второй этап предполагает закрепление статуса Украины в результате международных переговоров. Итогом может стать нейтральный статус с возможностью беспрепятственно войти в ЕС и получить гарантии безопасности.

Уже после этого предлагается обсудить «территориальные споры» России и Украины при участии международных посредников. Италия не против, чтобы Крым и Донбасс стали автономными с полным самоуправлением и обеспечением безопасности. При этом должны сохраниться признанные международным сообществом границы Украины и ее территориальная целостность. Но Крым и Донбасс смогут сами определить свою языковую и культурную принадлежность.

Четвертый этап предполагает подписание многостороннего соглашения о безопасности Европы, который урегулирует отношения ЕС с Россией. Планируется, что в ответ на полный отвод российских войск с занятых территорий Запад начнет постепенно отменять антироссийские санкции.

По данным издания, с планом уже ознакомились страны Группы семи. А вот Кремль пока не получил описания деталей итальянского плана. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Россия приветствует участие всех, кто может способствовать урегулированию ситуации, ничьи усилия не отвергаются.

«Пока мы не знаем деталей плана, неизвестно, доводилось ли это по дипломатическим каналам. Это мы узнали из СМИ. Пока более предметного комментария дать не могу», – сказал Песков журналистам.

Ранее МИД РФ признал, что переговоры между Москвой и Киевом по ситуации на Украине остановились, поскольку Киев фактически вышел из переговорного процесса. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предположил, что третьи стороны хотят затянуть переговоры по ситуации на Украине, чтобы «измотать Россию».

Так, в Госдепе заявили, что США планируют создать благоприятные условия для российско-украинских переговоров путем оказания давления на Россию и передачи вооружения Киеву.

Москва, Наталья Рязанова

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