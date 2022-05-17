МИД РФ: Украина фактически вышла из переговоров с Россией

Переговоры между Москвой и Киевом по ситуации на Украине фактически остановились, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Киев вышел из переговорного процесса.

«Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла фактически из переговорного процесса», – цитируют Руденко «Известия».

По его словам, Киев так и не дал никакого ответа на переданный российской стороной проект итогового документа для подписания. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал никаких новых документов от России в рамках мирных переговоров.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предположил, что третьи стороны хотят затянуть переговоры по ситуации на Украине, чтобы «измотать Россию».

«По разным каналам поступает информация о том, что ведут украинских переговорщиков и регулируют их свободу маневра Вашингтон и Лондон. Они хотят конфликт затянуть, чем дольше, тем, как им кажется, больший урон они нанесут российским военнослужащим, самой РФ, измотать, утомить и прочее», – сказал Лавров во время просветительского марафона «Новые горизонты». Трансляция велась на канале МИД РФ.

В начале мая участник российской делегации, депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что украинская сторона регулярно отказывается от договоренностей, достигнутых ранее в процессе переговоров.

Москва, Наталья Рязанова

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