Шольц и Зеленский выдвинули России условия для мирного урегулирования на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонного разговора обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским ситуацию на Украине. Стороны сошлись во мнении, что для дипломатического решения конфликта Россия должна прекратить боевые действия и вывести войска с территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба федерального правительства. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе канцлера ФРГ.

«Федеральный канцлер и президент Украины обменялись мнениями о текущей военно-гуманитарной ситуации в Украине. Они согласились, что дипломатическое решение (конфликта – прим. ред.) путем переговоров между Украиной и Россией потребует немедленного прекращения боевых действий со стороны России и вывода российских войск из Украины», – говорится в сообщении.

На прошлой неделе Шольц назвал заключение мирного соглашения между Москвой и Киевом единственной «правдоподобной возможностью» для снятия санкций с России. «Это соглашение с Украиной, это не может быть продиктованный мир», – сказал он в интервью порталу t-online.

Ранее сегодня замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что переговоры России и Украины по урегулированию конфликта остановились, Киев фактически вышел из них. По его словам, украинская сторона так и не дала никакого ответа на переданный Москвой проект итогового документа для подписания.

Берлин, Наталья Петрова

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