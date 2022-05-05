Слуцкий: Киев «откатывает обратно» достижения переговоров

Украинская сторона отказывается от догоренностей, достигнутых ранее в процессе переговоров, заявил участник российской делегации, депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Поэтому переговорный процесс между Москвой и Киевом идет медленно и сложно.

«Переговариваться тяжело. Украинские визави договариваются, а потом откатывают обратно», – цитирует Слуцкого ТАСС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отметил, что поведение украинских властей говорит об отсутствии зинтересованности в переговорном процессе.

«Почему Украина, на территории которой фактически идет война, боевые действия, гибнут люди, – почему Украина не заинтересована в этих переговорах?» – задался вопросом Лукашенко в беседе с Ассошиэйтед Пресс.

Белорусский лидер отметил, что вместо стремления к миру Киев провоцирует Москву.

Российская сторона и ранее говорила, что украинская делегация часто усложняет переговорный процесс, отказываясь даже от собственных предложений. В МИД РФ заявили, что готовы к непоследовательному поведению Киева в процессе переговоров, а к участникам украинской делегации «давно нет доверия».

Так, в конце апреля в Кремле напомнили, что ждут реакции Украины на проект документа с четкими формулировками, который был передан при очной встрече переговорщиков. На это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получал никаких новых документов от российской стороны.

Москва, Наталья Рязанова

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