МИД РФ об украинских переговорщиках: «Доверия к этим людям давно уже нет»

Россия давно утратила доверие к переговорщикам, выступающим со стороны Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Здесь уже не то, что «доверяй и проверяй» – здесь просто «проверяй», потому что доверия к этим людям давно уже нет», – сообщила Захарова в интервью телеканалу «Россия 24».
По ее словам, Россия была готова к тому, что Украина не будет последовательной в процессе переговоров. По сути, Киев использует переговорный процесс в качестве «отвлекающего маневра».
Захарова напомнила, что просьба о проведении переговоров прозвучала от «офиса человека, который называет себя президентом Украины и наделен соответствующими полномочиями».
«Россия не отказала в этой просьбе. Дальше начался, как всегда, в прямом и переносном смысле цирк со стороны киевского режима: то приезжают, то не приезжают, то участвуют, то не участвуют. <...> К этому были готовы в Москве? Да, конечно», – заключила представитель МИД РФ.
Москва, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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