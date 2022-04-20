МИД РФ об украинских переговорщиках: «Доверия к этим людям давно уже нет»

Россия давно утратила доверие к переговорщикам, выступающим со стороны Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Здесь уже не то, что «доверяй и проверяй» – здесь просто «проверяй», потому что доверия к этим людям давно уже нет», – сообщила Захарова в интервью телеканалу «Россия 24».

По ее словам, Россия была готова к тому, что Украина не будет последовательной в процессе переговоров. По сути, Киев использует переговорный процесс в качестве «отвлекающего маневра».

Захарова напомнила, что просьба о проведении переговоров прозвучала от «офиса человека, который называет себя президентом Украины и наделен соответствующими полномочиями».

«Россия не отказала в этой просьбе. Дальше начался, как всегда, в прямом и переносном смысле цирк со стороны киевского режима: то приезжают, то не приезжают, то участвуют, то не участвуют. <...> К этому были готовы в Москве? Да, конечно», – заключила представитель МИД РФ.

Москва, Зоя Осколкова

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