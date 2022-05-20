Берлускони призвал Европу убедить Украину принять условия Москвы

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в пятницу, 20 мая, заявил, что Европа должна убедить киевские власти принять условия России на переговорах по мирному урегулированию, – сообщается на сайте РБК со ссылкой на издание Libero Quatidiano.



В интервью изданию Берлускони сказал: «Необходимо как можно скорее достичь мира. Я считаю, что Европа должна объединить усилия, чтобы выдвинуть мирное предложение для Путина и украинцев и попытаться убедить украинцев принять вопросы Путина».



Следует отметить, что ранее Берлускони высказывал мнение, что ни в Европе, ни в мире нет политиков, способных вести переговоры с Москвой.

Рим, Иван Бабурин

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