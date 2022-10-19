«Путин прислал мне 20 бутылок водки»: Берлускони помирился с президентом России

Итальянский политик Сильвио Берлускони заявил о восстановлении отношений с президентом РФ Владимиром Путиным. Экс-премьер Италии рассказал о подарке на день рождения от российского лидера.

«Путин прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения. Я ответил ему бутылками ламбруско и таким же милым письмом. Я знал его как человека мирного и благоразумного», – сказал лидер партии Forza Italia (Вперед Италия) во время встречи в нижней палате итальянских депутатов на этой неделе.

Стоит отметить, что свой 86-й день рождения Сильвио Берлускони праздновал 29 сентября. Кроме того, политик высказался касательно украинского вопроса.

«Российские министры уже несколько раз говорили, что мы с ними воюем, потому что поставляем оружие и финансируем Украину. Лично я не могу высказать свое мнение, потому что, если оно будет сообщено прессе, это обернется катастрофой, но я очень волнуюсь», – цитирует бывшего премьера итальянское информационное агентство LaPresse.

В апреле 2022 года Берлускони раскритиковал решение Москвы начать спецоперацию на Украине. Тогда политик заявил, что «глубоко разочарован поведением Владимира Путина». При этом Берлускони посетовал, что после начала конфликта он дважды попытался дозвониться до президента РФ, но безуспешно.

Рим, Зоя Осколкова

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