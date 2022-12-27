Берлускони заявил о «просвете» в переговорах о мире на Украине

В переговорах о достижении мира на Украине наметился «какой-то просвет». Такого мнения придерживается бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

«Защита интересов Украины и работа на достижение мира не являются несовместимыми путями. Более того, я считаю, что каждый здравомыслящий человек должен делать и то, и другое. Я убежден, что администрация США прекрасно это понимает», – сказал политик в интервью La Repubblica.

«Может быть, есть хотя бы небольшая надежда [на переговоры]. Давайте приложим к этому усилия», – подчеркнул Берлускони.

Партия «Вперед, Италия» поддерживала предоставление Украине помощи, отметил экс-премьер, она одобряет и выделение Киеву шестого пакета военной помощи.

Кроме того, Берлускони добавил, что давно не общался с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее замминистра культуры Италии Витторио Згарби заявил, что Сильвио Берлускони намерен стать посредником в организации переговоров между Россией и Украиной и тем самым «войти в учебники истории как всемирный герой».

Рим, Зоя Осколкова

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