российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 27 декабря 2022, 15:16 мск

Новости Италия

Новости, Кратко

Берлускони заявил о «просвете» в переговорах о мире на Украине

Фото: сайт Кремля

В переговорах о достижении мира на Украине наметился «какой-то просвет». Такого мнения придерживается бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

«Защита интересов Украины и работа на достижение мира не являются несовместимыми путями. Более того, я считаю, что каждый здравомыслящий человек должен делать и то, и другое. Я убежден, что администрация США прекрасно это понимает», – сказал политик в интервью La Repubblica.

«Может быть, есть хотя бы небольшая надежда [на переговоры]. Давайте приложим к этому усилия», – подчеркнул Берлускони.

Партия «Вперед, Италия» поддерживала предоставление Украине помощи, отметил экс-премьер, она одобряет и выделение Киеву шестого пакета военной помощи.

Кроме того, Берлускони добавил, что давно не общался с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее замминистра культуры Италии Витторио Згарби заявил, что Сильвио Берлускони намерен стать посредником в организации переговоров между Россией и Украиной и тем самым «войти в учебники истории как всемирный герой».

Рим, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Берлускони могут обвинить в нарушении санкций из-за подаренной Путиным водки / «Путин прислал мне 20 бутылок водки»: Берлускони помирился с президентом России / Берлускони хочет войти в учебники истории, усадив за стол переговоров Москву и Киев

Метки / Украина

Российские военные ликвидировали две украинские разведгруппы в ЛНР / В зоне СВО российские войска сбили украинский истребитель и три вертолета / Спецоперация: российские войска уничтожили порядка 200 украинских националистов и наемников / Спецслужбы задержали в трех регионах России шпионов ВСУ / Премьер Венгрии предложил способ урегулирования конфликта на Украине / Бизнесмен Пригожин предложил Зеленскому встретиться под Бахмутом / Глава молдавской Службы безопасности обвинил Россию в подготовке «нового наступления» на республику / На Украине вновь объявлена воздушная тревога

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Италия, Европа, В мире, Конфликт на Украине, Россия, Европа, Украина,