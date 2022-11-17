Берлускони хочет войти в учебники истории, усадив за стол переговоров Москву и Киев

Замминистра культуры Италии Витторио Згарби заявил, что экс-премьер республики Сильвио Берлускони намерен стать посредником в организации переговоров между Россией и Украиной и тем самым «войти в учебники истории как всемирный герой», – сообщает в четверг, 17 ноября, британский еженедельник Spectator.



Издание пишет, что Витторио Сгарби, которого считают доверенным лицом экс-премьера Италии, сказал: «Берлускони считает, что может усадить Москву и Киев за стол переговоров, на которых он сам будет посредником. Он обожает красивые жесты и сейчас думает как раз о таком. Он уверен, что способен этого добиться, и, если действительно сможет это сделать, не подорвав позиций НАТО, то войдет в учебники истории в качестве всемирного героя».

Рим, Иван Бабурин

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