Берлускони могут обвинить в нарушении санкций из-за подаренной Путиным водки

Экс-премьера Сильвио Берлускони заподозрили в обходе антироссийских санкций. Дело в том, что итальянский политик получил в подарок русскую водку, запрет на импорт которой был введен весной.

Как пишет Spiegel, в апреле 2022 года было принято решение распространить запрет на ввоз товаров из России в ЕС на спиртные напитки, в том числе под ограничения подпадает и водка.

«Не предусмотрено никаких исключений в отношении подарков», – подтвердила изданию пресс-секретарь Еврокомиссии.

Ранее Берлускони сообщил, что президент России Владимир Путин прислал ему в подарок на день рождения 20 бутылок водки. В ответ бывший премьер Италии отправил российскому лидеру посылку с ламбруско.

Рим, Зоя Осколкова

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