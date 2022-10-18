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Четверг, 20 октября 2022, 18:18 мск

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Берлускони заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне

Сильвио Берлускони twitter.com/berlusconi/

Экс-премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони в ходе выступления на встрече с депутатами своей партии, которые собрались в нижней палате парламента для выборов руководителя фракции, заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне, сообщает во вторник, 18 октября, информагентство LaPresse.

Как пишет агентство, во время своего выступления Берлускони сказал: «Слишком часто мы слышим о действиях с ядерными бомбами. Да убережет нас Господь от этой опасности. Украина даже попросилась в НАТО. Если она вступит в НАТО, эта война станет войной мировой».

Рим, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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