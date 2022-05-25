Киев обвинил Германию в неудачах армии и срыве ленд-лиза

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в среду, 25 мая, выступил с обвинениями в адрес Германии за неудачи украинской армии на лисичанско-северодонецком направлении, – сообщают украинские СМИ со ссылкой на ютуб канал бывшего российского адвоката Марка Фейгина*.

В интервью Фейгину* Арестович заявил: «Давайте скажем честно: Россия сейчас имеет в Украине тактический успех, который грозит перерасти на лисичанско-северодонецком направлении в оперативный. Чем это объясняется? Темпы ленд-лиза, на которые месяц назад мы рассчитывали, не оправдались. Не за счет американского или британского оружия, а за счет немецкого».

Алексей Арестович также заметил, что оружие, за передачу которого проголосовал Бундестаг, на Украину так и не поступило.

«А если бы были приехали 50 «Гепардов», 100 «Мардеров», гаубицы и т. д., ситуация была бы далека от той, что есть сейчас. Фактически немецкая сторона затягивает передачу нам военной техники, косвенно виновата в том, что происходит на фронте», – заявил советник главы Офиса президента Украины.

* Физлицо признано в России иностранным агентом

Киев, Иван Бабурин

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